Il ghiaccio cede e cade in un crepaccio: morto in Groenlandia noto scienziato svizzero, il corpo non è stato ancora recuperato (Di mercoledì 12 agosto 2020) E’ morto, per un tragico incidente in Groenlandia, a soli 68 anni, lo scienziato svizzero Konrad Steffen: era tra i maggiori studiosi del cambiamento climatico e, con le sue ricerche, aveva puntato a sensibilizzare i grandi del pianeta su quanto sta accadendo sul nostro pianeta. Steffen ha perso la vita in un incidente mentre si trovava nella stazione meteorologica, conosciuta come campo svizzero, tra i ghiacci della Groenlandia che stanno cedendo sotto l’aumento delle temperature. Steffen è caduto in un crepaccio a circa 100 metri dal campo a causa di un cedimento del ghiaccio. L’incidente è avvenuto lunedì 10 agosto ma la notizia si è diffusa solo nelle scorse ore: ... Leggi su meteoweb.eu

