Il Coronavirus non dà tregua alle squadre spagnole: sei positivi all’Athletic Bilbao (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo le due positività in casa Valencia e il caso al Barcellona, altri sei calciatori di una squadra spagnola hanno contratto il Covid-19. Si tratta di giocatori dell’Athletic Bilbao. L’ha comunicato la stessa società attraverso una nota ufficiale apparsa sul sito. “I giocatori e lo staff tecnico dell’Athletic, insieme al personale che lavora con la prima squadra, sono stati sottoposti martedì a test sierologici come stabilito dal protocollo de LaLiga prima dell’inizio degli allenamenti prestagionali. Dai risultati dei test risultano sei positivi, che sono già stati isolati nelle proprie case. Saranno sottoposti a nuovi esami la prossima settimana. I casi sono già stati segnalati alle autorità sanitarie”. Barcellona, ... Leggi su calcioweb.eu

Pontifex_it : Il coronavirus non è l’unica malattia da combattere, ma la pandemia ha portato alla luce patologie sociali più ampi… - virginiaraggi : Una buona notizia per tanti utenti del trasporto pubblico che non hanno potuto utilizzare il proprio abbonamento me… - DantiNicola : Rendere obbligatorio il vaccino è l'unico modo per sconfiggere realmente il Coronavirus. Sosteniamo questa petizion… - marino29b : RT @enniogiannascol: Cosa c'è di meglio per distrarre da una figuraccia epocale come quella dei leghisti che hanno preso il bonus 600 euro… - robbie65037871 : RT @benq_antonio: 'Anche a #Bisconte te li trovi dentro casa'! #risorseINPS non soddisfatte dell accoglienza si infilano dentro le case dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus non Coronavirus, Papa: "Senza la cura degli ultimi il mondo non guarisce" la Repubblica Coronavirus in Puglia, l’aggiornamento del 12 agosto. 2.123 test e 33 nuovi casi

Mentre da oggi scattano le restrizioni sui turisti italiani di ritorno da zone “calde” della pandemia come Grecia, Spagna e Malta, continuano ad aumentare i contagi in Puglia. Si tratta in molti casi ...

Coronavirus, nuovo caso a Capaci: positiva una 40enne in isolamento

Un nuovo caso di coronavirus nel Palermitano, a Capaci. Si tratta di una quarantenne positiva probabilmente dopo essere entrata in contatto con una parente di Milano. Ad annunciarlo è stato il sindaco ...

Mentre da oggi scattano le restrizioni sui turisti italiani di ritorno da zone “calde” della pandemia come Grecia, Spagna e Malta, continuano ad aumentare i contagi in Puglia. Si tratta in molti casi ...Un nuovo caso di coronavirus nel Palermitano, a Capaci. Si tratta di una quarantenne positiva probabilmente dopo essere entrata in contatto con una parente di Milano. Ad annunciarlo è stato il sindaco ...