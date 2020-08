Il Barcellona: 'Giocatore positivo al coronavirus'. Ma non è tra quelli in partenza per Lisbona (Di mercoledì 12 agosto 2020) Per i nuovi arrivati erano in programma oggi le visite mediche, con inizio degli allenamenti previsto per domani alla Ciudad Deportiva Joan Gamper'., Fonti: Ansa , La Gazzetta dello Sport,. Leggi su blitzquotidiano

repubblica : Coronavirus, positivo un giocatore del Barcellona. Nessun rischio per la Champions [aggiornamento delle 11:37] - SkySport : Barcellona, positivo al coronavirus un giocatore rimasto in Spagna - SkyTG24 : Coronavirus, positivo un giocatore del Barcellona - JJEdeSouza : RT @repubblica: Coronavirus, positivo un giocatore del Barcellona. Nessun rischio per la Champions [aggiornamento delle 11:37] https://t.co… - SicraPress : Barcellona, un calciatore positivo al coronavirus: 'Nessun contatto con la prima squadra' | Sky Sport -