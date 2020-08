Haaland e il prodigio Youssoufa Moukoko: “Lui è molto più forte di me quando avevo 15 anni” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Erling Haaland pensa al futuro e lo fa non solo in termini di prestazioni personali, ma anche di squadra con uno sguardo a chi sembra essere predestinato. Parlando a Westfalische Rundschau il giovane bomber si è detto impressionato da Youssoufa Moukoko, talento di 15 anni che presto potrà essere aggregato al gruppo della prima squadra.Haaland: "Youssoufa Moukoko più forte di me"caption id="attachment 933515" align="alignnone" width="661" Youssoufa Moukoko (getty images)/caption"Youssoufa Moukoko è sicuramente più forte di me di quando avevo 15 anni", ha esordito Haaland. "Non ho mai visto un 15enne ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Haaland e il prodigio Youssoufa Moukoko: 'Lui è molto più forte di me quando avevo 15 anni' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Haaland prodigio Dalla motosega al trattore, il ‘contadino’ Haaland spopola sui social Sport Fanpage