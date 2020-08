Flavio Insinna finisce in tribunale | l’errore a L’Eredità (Di mercoledì 12 agosto 2020) Uno dei conduttori più amati dalle televisione italiana è sicuramente Flavio Insinna. Quest’ultimo si gode le meritate vacanze dopo l’epatite televisive durante l’emergenza sanitaria. Infatti l’eredità è andata avanti nonostante il coronavirus. Scopriamo subito il perché il conduttore sia finito in tribunale. Una domanda insidiosa Uno dei programmi più seguiti della televisione italiana è sicuramente … L'articolo Flavio Insinna finisce in tribunale l’errore a L’Eredità proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

ZicaEliana : @siamotutteperf1 @aboubakar_soum @insinnaflavio Flavio Insinna oltre il volto,ci mette soprattutto il Cuore!!!?? Son… - ManySkills1701 : @StefCalab 'Cant'; il riferimento era a Flavio Insinna che lo pronuncia 'chent' :) - zazoomblog : Flavio Insinna in Tribunale per l’Eredità: “La Rai costretta a rettificare…” - #Flavio #Insinna #Tribunale - Mau_Zaccaria : @normalatosca @aboubakar_soum @insinnaflavio Insinna, se avessi memoria, era quello che insultava i concorrenti di… - Mau_Zaccaria : @aboubakar_soum @insinnaflavio Insinna chi, quello che insultava i concorrenti di Affari tuoi: 'Abbiamo preso una n… -