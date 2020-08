Fiorentina, conferme e grandi nomi per l’attacco: occhi su Piatek e Mandzukic (Di mercoledì 12 agosto 2020) Iachini chiede la conferma di grandi giocatori della Fiorentina, ma non solo: il tecnico vuole anche un rinforzo in attacco Ha le idee chiare Beppe Iachini. Dopo aver rinnovato, l’allenatore della Fiorentina spera che la società confermi tutti i big del club. Come spiega però Tuttosport, l’allenatore viola si aspetta anche un grande colpo in attacco. I nomi che scaldano l’ambiente sono quelli di Milik, Piatek, Fofana, Linetty, Mandzukic o Ken Sema, oltre a giovani come Riccardi, Ricci o Cistana. Storia a parte per Chiesa: il suo futuro dovrà essere valutato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Quale sarà il prossimo mercato della Fiorentina? Su La Repubblica di stamani leggiamo quello che aveva già scritto il nostro editorialista Marco Dell’Olio. Scendendo sul concreto: confermare la difesa ...

Quale sarà il prossimo mercato della Fiorentina? Su La Repubblica di stamani leggiamo quello che aveva già scritto il nostro editorialista Marco Dell'Olio. Scendendo sul concreto: confermare la difesa ...