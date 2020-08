Fabrizio Corona: “Mio figlio Carlos Maria ha avuto problemi psicologici” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Carlos Maria Corona compie 18 anni, il padre: “Ha avuto problemi psicologici” Carlos Maria Corona, figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric, ha appena compiuto 18 anni e per l’occasione il settimanale Chi di Alfonso Signorini ha pubblicato una lunga intervista ai genitori. “Per questo compleanno ho voluto che intorno a lui ci fossero tutte le persone che ama“, racconta il padre. Per Corona quella rilasciata a Chi è la prima intervista dopo l’uscita di prigione. “L’ultima volta che sono stato in carcere, da marzo a dicembre dell’anno scorso, è stata la più difficile di tutta la mia vita perché mio ... Leggi su tpi

IsaeChia : #FabrizioCorona riunisce la famiglia in occasione del 18esimo compleanno del figlio #CarlosCorona. Poi fa una rivel… - hespreat : la bicicletta per milano nei ciondoli pandora è chiaramente un omaggio all’iconica caduta di fabrizio corona sui binari del tram - HMQueenBee : 14 cartelle al giorno mentre consegno i rimanenti 13 sottotitolaggi e 2 mostre YEEE {Fabrizio Corona Viva la Libertà punto gif} - infoitcultura : Carlos Corona compie 18 anni. Una festa senza papà Fabrizio - infoitcultura : Uomini e Donne, gossip clamoroso: Fabrizio Corona sul trono -