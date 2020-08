E se la Bce chiudesse i rubinetti? Ecco perché potremmo essere condannati al Mes (Di mercoledì 12 agosto 2020) Cosa succederà nei prossimi mesi, una volta accantonata l’estate e con la crisi economica ancora a gravare sulle teste dei vari Paesi d’Europa, pronta ad acuirsi ulteriormente in caso di nuovi lockdown? Difficile dirlo, in clima di grande incertezza come questo e con tante variabili in gioco. Quel che è ormai pressoché scontato è che l’Italia sarà legata ai diktat che arriveranno da Bruxelles, dopo aver accettato il Recovery Fund come manna dal cielo e con il Mes ad aleggiare ancora tra le insistenze di una parte del governo sempre più nutrita. Scelte discutibili, quelle portate avanti dal premier Giuseppe Conte. E che potrebbero però avere come risultato, o almeno spera il diretto interessato, quello di far passare agli occhi dei grandi d’Europa l’Avvocato come difensore dello status quo e per questo ... Leggi su ilparagone

