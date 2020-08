Cuneo, auto nel dirupo dopo incidente. Muoiono Marco, Nicolò, Elia, Camilla e Samuele (Di mercoledì 12 agosto 2020) E’ una strage quella che si è consumata questa notte sulle strade di Castelmagno, in alta Valle Grana, in provincia di Cuneo. Quattro ragazzi sono morti un in terribile incidente. L’auto che li trasportava è finita in una scarpata e si è schiantata dopo un volo di 100 metri. incidente a Castelmagno (Cuneo): morti cinque … L'articolo Cuneo, auto nel dirupo dopo incidente. Muoiono Marco, Nicolò, Elia, Camilla e Samuele Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

