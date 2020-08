Covid-19, misure restrittive in quattro Regioni (Di mercoledì 12 agosto 2020) I governatori di quattro Regioni corrono ai ripari e impongono quarantena e tamponi obbligatori. Si tratta di Puglia, Emilia Romagna, Campania e Sicilia dopo i numerosi casi positivi riscontrati. La misura è per i vacanzieri che tornano dai paesi considerati a rischio nello specifico Malta, Spagna, Grecia e Croazia. Emilia Romagna L’ordinanza regionale sarà firmata oggi dal presidente Stefano Bonaccini che prevede il tampone a tutti coloro che rientrano nella regione da Spagna, Grecia, Malta e Croazia e avranno l’obbligo di segnalarsi alle autorità entro 24 ore dal rientro. Se il tampone avrà esito negativo non scatteranno altri provvedimenti. Oltre a ciò verrà firmato un protocollo per le badanti che rientrano in Italia dal loro paese di origine. L’assessore alle politiche per la Salute ... Leggi su quotidianpost

