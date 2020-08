Coronavirus, l’Italiana in Grecia per le vacanze: “Noi gli unici con la mascherina, anche in strada” (Di mercoledì 12 agosto 2020) “Qui siamo le uniche a indossare la mascherina per strada. Se lo fai non guardano male ma ti guardano”. Giorgia Di Lorenzo, 43 anni, professionista in una multinazionale di apparati di networking, si trova in Grecia per una vacanza con un gruppo di amiche. Pugliese, residente a Milano, Giorgia è a Sarti, nella penisola Calcidica, dove trascorrerà una decina di giorni tra il timore del Coronavirus e la voglia di abbandonarsi, finalmente, a un po’ relax. “Ieri siamo andate in un ristorante ed era abbastanza pieno – racconta all’Adnkronos – ma tutti i tavoli erano distanziati, i camerieri indossavano tutti le mascherine. Quando siamo entrate, però, ci hanno detto che potevamo toglierle perché ‘tanto la multa la fanno solo a noi’. Io ho risposto che non ... Leggi su meteoweb.eu

