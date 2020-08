Champions:Psg vince 2-1 in rimonta, Atalanta eliminata (Di mercoledì 12 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 12 AGO - Svanisce nei minuti di recupero il sogno dell'Atalanta di approdare alle semifinali di Champions League: nei quarti il Paris Saint Germain ha vinto 2-1 eliminando la formazione ... Leggi su corrieredellosport

SkySport : Bergamo, Italia: è la notte di Atalanta-Psg - MaxCallegari : Nota a margine (si fa per dire per il PSG perché vincere la #Champions giocando in 10 è dura): #Icardi apatico e ir… - SkySport : I miliardi di uno stato contro un sogno stupendo - VittorioDiMart1 : RT @SandroSca: Dal 2011 il PSG ha speso 1,5 miliardi in cartellini e 3 miliardi in ingaggi. E va per la prima volta in semifinale dopo 10 a… - ClaraPorta4 : RT @SandroSca: Dal 2011 il PSG ha speso 1,5 miliardi in cartellini e 3 miliardi in ingaggi. E va per la prima volta in semifinale dopo 10 a… -