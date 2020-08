Buon Ferragosto 2020 e Buone Vacanze ai tempi del Coronavirus: le IMMAGINI più belle e divertenti per Facebook e WhatsApp (Di mercoledì 12 agosto 2020) Manca poco ormai al tanto atteso il 15 agosto 2020, Ferragosto, uno dei giorni festivi più amati dell’estate. Simbolo di vacanza e spensieratezza, quella di Ferragosto è una ricorrenza molto cara agli italiani: che si parta per un viaggio, nel Bel Paese o all’estero, o si rimanga in città, anche ai tempi del Coronavirus, sono immancabili gli Auguri di Buon Ferragosto da inviare ad amici, colleghi e familiari su social e app, tra cui Facebook e WhatsApp. Nella gallery una selezione con le migliori IMMAGINI e tante simpatiche vignette per tutti i gusti. Per ulteriori approfondimenti sul giorno festivo: Buon Ferragosto: significato, origine e ... Leggi su meteoweb.eu

angelobaldinell : @celluzzi Bellissimo! Bravo! ??????Affiorano ricordi che solo chi non haha provato la mela, la pera, la banana grattug… - FlipRuth : RT @mariacr28250504: Buongiornoe buon mercoledì Stamattina un po’ più brillante dopo la rinfrescata di ieri .. Basta un caffè e e un sorri… - AlteaFerrari : RT @mariacr28250504: Buongiornoe buon mercoledì Stamattina un po’ più brillante dopo la rinfrescata di ieri .. Basta un caffè e e un sorri… - mariacr28250504 : Buongiornoe buon mercoledì Stamattina un po’ più brillante dopo la rinfrescata di ieri .. Basta un caffè e e un so… - pine20156 : RT @angela3nipoti1: ??? Francesco De Nicola 1882/1961 *scultore,pittore, scuola napoletana* Carissimo Luigi,buona notte e buon ferragosto @B… -

Ultime Notizie dalla rete : Buon Ferragosto Auguri buon Ferragosto 2020/ Video: le frasi più divertenti da condividere Il Sussidiario.net Il comandante dei carabinieri Carrozza: «Divertitevi pure, ma noi sorvegliamo. Attenti ai furti. Covid? Chi sgarra paga»

ANCONA - «Teniamo la guardia alta, ma siamo per un divertimento responsabile». Co me dire: inutile militalizzare, un carabiniere dietro ogni angolo di città. Il colonnello Cristian Carrozza, comandant ...

Oroscopo Paolo Fox, oggi 12 agosto 2020/ Quali i segni top e flop in amore e lavoro?

Oroscopo Paolo Fox oggi mercoledì 12 agosto 2020: Amore e Lavoro cosa prevede Paolo Fox nel suo oroscopo? Ariete, Toro, Gemelli e Cancro segni al top L‘oroscopo di Paolo Fox è protagonista per oggi, 1 ...

ANCONA - «Teniamo la guardia alta, ma siamo per un divertimento responsabile». Co me dire: inutile militalizzare, un carabiniere dietro ogni angolo di città. Il colonnello Cristian Carrozza, comandant ...Oroscopo Paolo Fox oggi mercoledì 12 agosto 2020: Amore e Lavoro cosa prevede Paolo Fox nel suo oroscopo? Ariete, Toro, Gemelli e Cancro segni al top L‘oroscopo di Paolo Fox è protagonista per oggi, 1 ...