Bergamo, incidente tra un’auto e un monopattino: grave una 26enne (Di mercoledì 12 agosto 2020) incidente stradale a Bergamo. Questo pomeriggio intorno alle 17.45, un’auto e una 26ennea bordo di un monopattino elettrico si sono scontrati in via dei Caniana: grave la donna grave incidente a Bergamo. Un’auto e un monopattino elettrico si sono scontrati davanti l’Università degli Studi di Bergamo, in via dei Caniana. Il terribile impatto è avvenuto intorno alle 17,45 di oggi. La macchina, una Lancia Y, e il monopattino erano diretti entrambi dal centro verso via Moroni. La collisione è avvenuta davanti l’Università. La ragazza di 26 anni è rimbalzata sul ... Leggi su bloglive

SkyTG24 : Incidente tra un monopattino e un'auto a Bergamo: grave una ragazza - garat_o_meter : RT @SkyTG24: Incidente tra un monopattino e un'auto a Bergamo: grave una ragazza - GiancarloSpera2 : RT @SkyTG24: Incidente tra un monopattino e un'auto a Bergamo: grave una ragazza - Giacinto_Bruno : RT @SkyTG24: Incidente tra un monopattino e un'auto a Bergamo: grave una ragazza - ginugiola : RT @SkyTG24: Incidente tra un monopattino e un'auto a Bergamo: grave una ragazza -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo incidente Bergamo, ragazza investita in via Dei Caniana: è grave BergamoNews.it Frana in Valmalenco travolge auto: 3 morti, anche una bambina

Una frana si stacca dal versante della montagna e piomba sulla strada. Una valanga di detriti travolge un'auto con 4 persone a bordo e la trascina nel torrente. E' successo nel tardo pomeriggio a Chia ...

Bergamo, ragazza in monopattino elettrico contro auto: in ospedale

Milano, 12 ago. (LaPresse) - Incidente tra un'auto e un monopattino elettrico in serata, a Bergamo, in via dei Caniana. Sono intervenuti un'ambulanza e un'automedica, oltre ai vigili urbani. Secondo u ...

Una frana si stacca dal versante della montagna e piomba sulla strada. Una valanga di detriti travolge un'auto con 4 persone a bordo e la trascina nel torrente. E' successo nel tardo pomeriggio a Chia ...Milano, 12 ago. (LaPresse) - Incidente tra un'auto e un monopattino elettrico in serata, a Bergamo, in via dei Caniana. Sono intervenuti un'ambulanza e un'automedica, oltre ai vigili urbani. Secondo u ...