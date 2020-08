Alex Sandro Juventus, addio imminente? C’è un club inglese (Di mercoledì 12 agosto 2020) Alex Sandro Juventus – La Juventus adesso si appresta a una vera e propria rivoluzione. Dopo l’arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera adesso parte il toto-nome sui possibili partenti dalla Continassa. Uno di questi potrebbe essere Alex Sandro: il terzino carioca piacerebbe molto a un club inglese e una sua cessione porterebbe a una succosa entrata nelle casse del club. Alex Sandro Juventus: c’è il Manchester City Secondo le ultime indiscrezioni riportate da “La Stampa” il Manchester City di Guardiola avrebbe adocchiato il laterale bianconero. Una cessione di Alex Sandro farebbe guadagnare alla Juve ben 40 ... Leggi su juvedipendenza

SAbdelhamid : Higuain ?? Bonnuci ? Danilo ? Alex Sandro ? Ramsey ? Rugani ? Khedira ? Bernardeschi ? Matuidi ? De Sciglio ? Douglas Costa ? - FConsolato : @NonSoloJuve Ma come è possibile che il miglior difensore della serie A per assist e goal valga 30mln e Alex sandro 40? - XXXnewssSoccer : 75mln la base per trattare, liquidità di cui la Juventus non dispone nemmeno lontanamente. Fondamentali alcuni sacr… - Marco_viscomi : @InNomeDellaJ @Vink901 @pauloflorenz Mi sa che Alex Sandro potrebbe essere venduto - ZiROMELU : @yxMaaTT Non hai capito che i tuoi esuberi a parte costa e bernardeschi non hanno mercato? Khedira e higuain li res… -