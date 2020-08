Addio Movimento, nasce il Partito 5 Stelle (Di mercoledì 12 agosto 2020) La trasformazione di Ferragosto. Nella settimana più calda dell’estate, quando gli italiani si concedono quei pochi giorni di vacanza nonostante il Covid e la crisi economica, ecco che il Blog delle Stelle pubblica il post dei post. Quello che cambia la natura del Movimento 5 Stelle e che lo rende definitivamente Partito. Si voterà giovedì e venerdì. Il responso arriverà il 14 sera. Nell’afa agostana, quasi di soppiatto, il capo politico Vito Crimi chiede agli iscritti non solo di votare per derogare al limite dei due mandati per quanto riguarda i consiglieri comunali ma autorizza un consigliere anche a dimettersi per candidarsi altrove. Inoltre si chiede di dare il via libera alle alleanze con i partiti tradizionali nelle elezioni amministrative. In pratica accanto al ... Leggi su huffingtonpost

