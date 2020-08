5G, Ericsson taglia traguardo 100 accordi commerciali con operatori unici (Di mercoledì 12 agosto 2020) (Teleborsa) – Importante traguardo per la multinazionale svedese Ericsson in ambito 5G che ha sottoscritto il 100° contratto o accordo commerciale con operatori unici. “In questa cifra – si legge nella nota – sono inclusi 58 contratti comunicati pubblicamente e 56 reti 5G live, che coprono cinque continenti”. L’obiettivo, prosegue il comunicato – “è stato raggiunto il 12 agosto con l’annuncio dell’accordo 5G con Telekom Slovenia. Ericsson ha lavorato con i principali partner strategici degli operatori sin dall’inizio delle attività di Ricerca & Sviluppo sul 5G. Il primo annuncio pubblico di partnership per il 5G dell’azienda risale al 2014″. Alle partnership e protocolli di intesa (MoU) ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Ericsson taglia 5G, Ericsson taglia traguardo 100 accordi commerciali con operatori unici Teleborsa 5G, Ericsson taglia traguardo 100 accordi commerciali con operatori unici

(Teleborsa) - Importante traguardo per la multinazionale svedese Ericsson in ambito 5G che ha sottoscritto il 100° contratto o accordo commerciale con operatori unici. "In questa cifra - si legge nell ...

Huawei: la distribuzione del 5G è terminata, ora focus sui ricavi

Dopo aver messo Nokia ed Ericsson in difficoltà, la Cina perde ufficialmente un mercato molto grande e di pregio. Dopo aver tagliato tutti i ponti con la Cina riguardo prodotti e tecnologia di… Leggi ...

(Teleborsa) - Importante traguardo per la multinazionale svedese Ericsson in ambito 5G che ha sottoscritto il 100° contratto o accordo commerciale con operatori unici. "In questa cifra - si legge nell ...Dopo aver messo Nokia ed Ericsson in difficoltà, la Cina perde ufficialmente un mercato molto grande e di pregio. Dopo aver tagliato tutti i ponti con la Cina riguardo prodotti e tecnologia di… Leggi ...