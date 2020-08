Willy, il principe di Bel Air: in arrivo un reboot della serie (Di martedì 11 agosto 2020) La serie cult Willy, il principe di Bel Air è al centro del progetto che prevede la realizzazione di un reboot prodotto da Will Smith. Willy, il principe di Bel Air sembra destinato ad avere un reboot, progetto attualmente in fase di sviluppo e che sarà prodotto da Will Smith e sua moglie Jada Pinkett. La notizia è emersa grazie alle fonti di The Hollywood Reporter che hanno svelato come si stia lavorando alla potenziale serie tv ormai da un anno. Alla base del progetto c'è un cortometraggio condiviso online nel 2019 da Morgan Cooper, che si occuperà della sceneggiatura in collaborazione con Chris Collins (The Man in the High Castle), che proponeva un inedito approccio drammatico alla storia al centro ... Leggi su movieplayer

