Viviana Parisi, oggi l’autopsia. Farà più chiarezza anche sul mistero di Gioele (Di martedì 11 agosto 2020) Sarà eseguita oggi l’autopsia sul corpo di Viviana Parisi, la donna di 43 anni trovata morta, sabato 8 agosto, nelle campagne di Caronia, in provincia di Messina, cinque giorni dopo essere scomparsa con il figlio Gioele, di 4 anni, dopo un banale incidente sull’autostrada. L’esito dell’esame sarà molto importante per stabilire le cause del decesso della donna: anche se l’ipotesi dell’omicidio non è stata esclusa (e, anzi, secondo tutti i familiari della vittima sembra essere la più credibile), secondo gli inquirenti la più probabile rimane quella del suicidio. Leggi su vanityfair

RaiNews : #Caronia, sulle tracce del piccolo Gioele sparito nel nulla: Ilario Piagnerelli ripercorre quello che si pensa sia… - Corriere : ?? Oggi sapremo cosa è successo a Viviana. Sul piccolo Gioele, invece, le ipotesi sono ancora tre - poliziadistato : Dal riconoscimento degli effetti personali recuperati dalla #poliziascientifica, il corpo ritrovato nei boschi di C… - GiampaoloF : @Libero_official > Viviana Parisi stava molto peggio rispetto a ciò che sapevamo La notizia non mi sorprende, già… - MeridioNews : Oggi sarà eseguita l'autopsia sul corpo di Viviana Parisi L'esito è fondamentale per le ricerche del figlio Gioele -