Vicenza | preso per il collo da poliziotto durante controllo | polemiche dopo video in Rete

È polemica dopo la pubblicazione sui social di un video in cui un poliziotto, nel corso di un controllo in centro a Vicenza, immobilizza un ragazzo stringendolo al collo. A quanto mostra il filmato, il giovane - un 21enne di origini cubane – sembra allontanarsi dall'agente sottraendosi alla richiesta di fornire le proprie generalità. Il poliziotto quindi lo segue e poi lo blocca con una presa al collo. Il ragazzo cerca di liberarsi, mentre gli amici gridano e filmano la scena con il cellulare. I due finiscono a terra, poi interviene l'altro agente e diverse persone, che li separano.

