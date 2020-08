Trump riscrive la storia: “L’influenza spagnola fece finire la seconda guerra mondiale” (Di martedì 11 agosto 2020) Roma, 11 ago – L’influenza spagnola? “Probabilmente fece finire la seconda guerra mondiale”. E’ quanto dichiarato da Donald Trump, che ha toccato così l’apice delle castronerie storiche. Una gaffe piuttosto imbarazzante, visto che la pandemia citata dal presidente degli Stati Uniti uccise decine di milioni di persone tra il 1918 e il 1920. Sembra superfluo, per tutti ma evidentemente non per il tycoon, dover specificare che al contrario il secondo conflitto mondiale iniziò nel 1939, ovvero venti anni dopo. Trump si è forse confuso con la precedente Grande guerra? Fosse pure così, avrebbe in ogni caso sparato una fesseria ciclopica nel sostenere che l’influenza ... Leggi su ilprimatonazionale

IlPrimatoN : Imbarazzante gaffe del presidente americano - vincenzo5151 : RT @teoxandra: #Trump, dall’alto della sua ignoranza, riscrive la storia. Capite l’importanza della scuola e delle elezioni? #11agosto - ItaBoyIV : Signore e signori, dopo l'amuchina endovena, Trump riscrive la storia: - teoxandra : #Trump, dall’alto della sua ignoranza, riscrive la storia. Capite l’importanza della scuola e delle elezioni? #11agosto - Mattialei : La guerra del 15_17...#trump riscrive la storia con un livello di ignoranza inimmaginabile. La guerra terminò per c… -

