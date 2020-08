Taiwan, Cina vuole trasformarci in una nuova Hong Kong (Di martedì 11 agosto 2020) ANSA, - PECHINO, 11 AGO - La Cina sta provando a trasformare la Taiwan democratica in un'altra Hong Kong: è l'allarme del ministro degli Esteri Joseph Wu, lanciato nell'incontro avuto con il ... Leggi su corrieredellosport

