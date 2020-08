Stretto di Messina, dopo il Ponte spunta idea tunnel (Di martedì 11 agosto 2020) (Teleborsa) – “Sullo Stretto, dobbiamo pensare a un miracolo di ingegneria. Una struttura ecosostenibile, anche sottomarina”. Con queste parole il Premier Giuseppe Conte, il 9 agosto, ha rivelato a sorpresa la nuova idea per collegare Sicilia e Calabria: un tunnel sottomarino. Un’idea che, in realtà, è tutt’altro che nuova che, anzi, era già stata scartata in passato, anche per la sismicità dell’area e per le forti correnti. Ma il Governo sembra intenzionato a riprovarci, tanto che presenterà la proposta in sede di Recovery Fund come ha confermato all’Ansa il Ministro per le Infrastrutture, Paola De Micheli, a margine della sottoscrizione a Verona di due protocolli d’intesa per la realizzazione dell’alta velocità ... Leggi su quifinanza

