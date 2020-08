Stazione ferroviaria di Salerno, i carabinieri arrestano un parcheggiatore abusivo (Di martedì 11 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoUn 31enne marocchino, N.Y., irregolare sul territorio nazionale, è stato tratto in arresto per resistenza e tentata estorsione dopo aver chiesto soldi per il parcheggio dell’auto ad un anziano ed averlo aggredito. Il fatto è accaduto tre giorni fa in piazza Vittorio Veneto, nella pressi della Stazione ferroviaria di Salerno, ma reso noto solo oggi dai carabinieri che sono intervenuti di segnalazione al 112 di un’aggressione ad opera di extracomunitario che pretendeva soldi per il parcheggio della sua autovettura. All’arrivo dei carabinieri l’anziano segnalava una persona che si stava allontanando di fretta dalla piazza e che non accennava a fermarsi. Bloccato dai militari, il parcheggiatore ... Leggi su anteprima24

