Senza cannabis durante il lockdown non prendevo sonno | arrestato con le piantine in casa

Arezzo,11 agosto 2020 - arrestato dalla Polizia Municipale un 43enne romano domiciliato a Castiglion Fiorentino per coltivazione Senza autorizzazione di sostanze stupefacenti. "durante il lockdown non ...

“Durante il lockdown non riuscivo a prendere sonno, così ho pensato che la cannabis mi potesse dare un po’ di sollievo”. Si è giustificato così il 43enne domiciliato a Castiglion Fiorentino arrestato ...

Scovata coltivazione di cannabis a Carpino: estirpate 175 piante e denunciati 2 agricoltori

Ecco quello che hanno scoperto i Carabinieri di Vico del Gargano e di Carpino insieme ai Cacciatori di Puglia dopo un’estenuante attività di ricerca nella macchia garganica di Carpino, durata oltre 7 ...

"Durante il lockdown non riuscivo a prendere sonno, così ho pensato che la cannabis mi potesse dare un po' di sollievo". Si è giustificato così il 43enne domiciliato a Castiglion Fiorentino arrestato ...