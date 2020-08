Roma, terribile incendio sull’Aurelia: chiusa la strada (Di martedì 11 agosto 2020) incendio a Roma sull’Aurelia. strada chiusa in entrambi i sensi di marcia in direzione Civitavecchia: sul posto intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale. Spaventoso incendio a Roma in via Auerlia. La carreggiata in direzione Civitavecchia della statale 1 Aurelia, è al momento chiusa al km 12,500. L’incendio di sterpaglie è arrivato fino alla strada, impedendo la normale viabilità. Le fiamme hanno colpito un vivaio e il campo rom de La Monachina. Sul posto sono intervenute sei pattuglie del gruppo Aurelio della Polizia di Roma Capitale per la messa in sicurezza della zona. Quattro squadre dei vigili del fuoco, con l’ausilio di autobotti, stanno cercando di domare ... Leggi su bloglive

Ultime Notizie dalla rete : Roma terribile Terribile incendio ad Aprilia in via dei Giardini: si alza una nube di fumo spaventosa Il Messaggero Adriano Perotti, 21 anni, morto in un incidente stradale: gravi una 20enne e una 25enne

Adriano Perotti, 21 anni, è morto domenica pomeriggio a Roma in seguito a un incidente sul Grande Raccordo Anulare. Il ragazzo è stato trasportato d'urgenza al Policlinico di Tor Vergata, dov'è arriva ...

Barbisan: «Ho dato subito i soldi al Comune, ecco i bonifici»

«Sto passando ore terribili...», Riccardo Barbisan, 36 anni, consigliere uscente in Regione, non si capacita. È suo uno dei tre nomi di chi ha richiesto il bonus di 600 euro. Poi si riprende e raccont ...

