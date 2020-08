Rientro a scuola, mancano ancora 20mila aule. Lucia Azzolina si affida ai comuni (Di martedì 11 agosto 2020) A settembre torneranno a scuola 8 milioni di studenti, a cui deve essere garantito il distanziamento di 1 metro. Un’esigenza che richiede un adeguamento di spazi che, ad oggi, non sono ancora stati trovati. Ma Lucia Azzolina cerca di rassicurare, a modo suo. 20mila aule da trovare, aule che dovranno essere allestite in spazi alternativi … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

Se non ultima, di certo l’Italia non rientra nel gruppo dei paesi che hanno tagliato i tempi per riaprire le scuole chiuse a seguito dell’emergenza sanitaria. Mentre non mancano i punti interrogativi ...

Il governo ha deciso: si riprenderà a settembre a ranghi completi e in un contesto di “scuola normale” se possiamo utilizzare questa espressione; si tratta del primo dei due scenari presentati a metà ...

