Ostia. Bordoni (LEGA): Ciclabile imposta dai 5 stelle scontenta tutti (Di martedì 11 agosto 2020) “Lungomare di Ostia, la Ciclabile imposta dai 5 stelle congestiona il traffico sul litorale; code all’altezza degli stabilimenti, motori accesi, inquinamento e clacson. Ci sono già le prime file interminabili nei lunghi tratti dove non ci si può fermare neppure un attimo per scendere e accedere agli stabilimenti”. Così in una nota il consigliere capitolino della LEGA-Salvini Premier Davide Bordoni. “La Ciclabile è di fatto un ostacolo che si è voluto frapporre tra il lungomare e gli stabilimenti, sottraendo parcheggi e rendendo impossibile e pericoloso anche solo accostare. Ecco il capolavoro della presidente Di Pillo e dei 5 stelle che continuano a propagandare nei social una realtà ... Leggi su romadailynews

Bordoni_Ostia : Se questa è una ciclabile: storia triste di #Ostia gestita da grillini allo sbaraglio. 15 anni fa ho realizzato l’u… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: Ostia Tv: Bordoni (LEGA): Degrado nei parchi, vergogna senza fine. - GHERARDIMAURO1 : Ostia Tv: Bordoni (LEGA): Degrado nei parchi, vergogna senza fine. - LuciaMosca1 : (Ostia, Davide Bordoni (Lega): 'Dove sono finti tutti i parcheggi?') Segui su: La Notizia - - LavoroLazio_com : Ostia, Bordoni (Lega): 'Dove sono finiti tutti i parcheggi?' 'Ciclabile sul lungomare di Ostia inutil... -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia Bordoni Lungomare Ostia, Bordoni (Lega): 'La ciclabile dei 5 stelle congestiona il traffico e scontenta tutti' Ostia Tv Lungomare Ostia, Bordoni (Lega): "La ciclabile dei 5 stelle congestiona il traffico e scontenta tutti"

"Ci sono già le prime file interminabili nei lunghi tratti dove non ci si può fermare neppure un attimo per scendere e accedere agli stabilimenti" Ostia - "Lungomare di Ostia, la ciclabile imposta dai ...

Nuova Ostia, Parco Willy Ferrero nel degrado

(AGR) "Degrado urbano e bivacchi abusivi nei parchi del lungomare di Ostia. - denuncia il consigliere capitolino Davide Bordoni (lega-Salvini) - Nonostante le ripetute segnalazioni da parte nostra la ...

"Ci sono già le prime file interminabili nei lunghi tratti dove non ci si può fermare neppure un attimo per scendere e accedere agli stabilimenti" Ostia - "Lungomare di Ostia, la ciclabile imposta dai ...(AGR) "Degrado urbano e bivacchi abusivi nei parchi del lungomare di Ostia. - denuncia il consigliere capitolino Davide Bordoni (lega-Salvini) - Nonostante le ripetute segnalazioni da parte nostra la ...