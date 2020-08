Massimo Giletti ottiene la scorta dopo minacce del boss mafioso Filippo Graviano (Di martedì 11 agosto 2020) Massimo Giletti ha ottenuto la scorta E’ arrivata la conferma ufficiale: Massimo Giletti sarà protetto da una scorta . La decisione è arrivata dopo che il noto conduttore piemontese ha ricevuto della minacce da parte del boss mafioso Filippo Graviano. Di recente sull’argomento spinoso è intervenuta l’attuale ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. Quest’ultima ha affidato un gruppo di carabinieri al padrone di casa di Non è l’Arena, programma di La7. L’informazione è sul web, ma ad oggi ancora non è arrivata nessuna dichiarazione da parte del diretto interessato. Il professionista nel periodo di ... Leggi su kontrokultura

matteosalvinimi : Solidarietà e un abbraccio a Massimo Giletti, giornalista coraggioso e dalla schiena dritta. - matteosalvinimi : Boss scarcerati e schifose minacce mafiose a Giletti, le chiarissime parole di @ritadallachiesa: 'Qualcuno dovrà fa… - virginiaraggi : Solidarietà a Massimo Giletti a cui è stata assegnata la scorta per le minacce ricevute dal boss Filippo Graviano.… - Franca67van : RT @GiorgiaMeloni: Solidarietà a Massimo Giletti, ora sotto scorta, dopo essere stato minacciato da un boss mafioso per le sue inchieste su… - maccari_nicolo : RT @GiorgiaMeloni: Solidarietà a Massimo Giletti, ora sotto scorta, dopo essere stato minacciato da un boss mafioso per le sue inchieste su… -