L’ultima gaffe della ministra Azzolina: scivola su «effrazione». L’ironia degli utenti sui social (Di martedì 11 agosto 2020) Non è un periodo facile per la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina. Ormai manca poco più di un mese alla riapertura della scuola e i dubbi e le critiche sono ancora tante, come nel caso dei banchi con le ruote. Ma l’ultima tegola che cade sulla testa della ministra riguarda un errore lessicale commesso in un recente tweet in cui esprimeva solidarietà a una dirigente scolastica di Troia, nella provincia di Foggia, dopo un’effrazione avvenuta nell’Istituto Comprensivo Virgilio-Salandra. Un’effrazione, non «un’infrazione» come l’ha chiamata su Twitter, sbagliando, la ministra. Una piccola gaffe che non le è stata perdonata dagli ... Leggi su open.online

