Lo Shenzen esonera Donadoni (Di martedì 11 agosto 2020) Roberto Donadoni torna in Italia. Dopo tre sconfitte in quattro partite, si conclude l’avventura in Cina del tecnico bergamasco sulla panchina dello Shenzen. Arrivato il 30 luglio 2019, Donadoni non era riuscito a conquistare la salvezza, ma in seguito al ripescaggio del club, era stato riconfermato. Purtroppo l’avvio della nuova stagione si è rivelato fallimentare: alla vittoria nella gara d’esordio sono seguite tre sconfitte( tra cui quella nel derby contro il Guangzhoo Evergrande di Fabio Cannavaro) e il conseguente penultimo posto in classifica con soli tre punti Non si conosce ancora il nome del successore di Donadoni. Il favorito sembra essere Jordi Cruijff, che ha lasciato la panchina dell’Ecuador e vanta già un’esperienza biennale proprio in Cina. Per il momento la ... Leggi su sport.periodicodaily

Shenzen esonera Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Shenzen esonera