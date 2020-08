Karl Heinz Rummenigge: “Eliminazione diretta in Champions piace, cambiamo il format” (Di martedì 11 agosto 2020) Il numero uno del Bayern Monaco Karl Heinz Rummenigge, in passato al vertice dell’ECA, sottolinea come quella di continuare sulla strada delle partite secche in gara unica nella fase a eliminazione diretta di Champions League possa essere la scelta giusta anche per il futuro al di là dell’emergenza coronavirus: “Una riforma ci sarà. La modalità di questa finale a otto avrò effetti clamorosi sui tifosi. In una sfida andata e ritorno, vince sempre la più forte. Ma in 90′ può succedere di tutto, c’è più thrilling. Dovremo tener conto di questa formula, del fatto che il pubblico non cade dalla sedia per la fase a gironi, e che se bisogna incrementare qualcosa è proprio l’eliminazione ... Leggi su sportface

Karl Heinz Rummenigge: "Eliminazione diretta in Champions piace, cambiamo il format" Sportface.it

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - "Una riforma ci sara': e vedrete, l'effetto dell'eliminazione diretta sara' come una bomba, per i tifosi". Karl Heinz Rummenigge, presidente del Bayern Monaco tra i favoriti de ...

Rummenigge: «Vogliamo che Alaba chiuda la carriera al Bayern»

Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ha parlato del futuro di David Alaba, oggetto del desiderio anche della Juve Intervistato dalla Bild, Karl-Heinz Rummenigge ha svelato le intenzioni del B ...

