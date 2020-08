Inter, Bastoni: “Sono orgoglioso di essere titolare. In Europa League vogliamo il massimo” (Di martedì 11 agosto 2020) È bastata una stagione ad Alessandro Bastoni per entrare nel cuore dei tifosi Interisti. Ieri sera contro il Leverkusen, il giovane ha sfoderato un' altra grande prestazione sancendo ormai definitivamente la sua continua crescita.LE PAROLE DI Bastonicaption id="attachment 941541" align="alignnone" width="1024" Bastoni (Getty Images)/captionHa dormito dopo la vittoria contro il Leverkusen?"Per fortuna reggo bene le partite, è stata una grande soddisfazione. Non è facile arrivare in semifinale di una competizione europea".Che stagione è stata per lei?"Ho sempre detto che ho fatto passi da gigante, mai mi sarei aspettato di giocare titolare nell'Inter e di arrivare a questo punto. Per me è un orgoglio".Cosa si impara da Godin?"Le sue parole testimoniano ... Leggi su itasportpress

