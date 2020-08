Influencer fa l’amore con il marito accanto al figlio di cinque mesi, insultata sui social (Di martedì 11 agosto 2020) Fa discutere quanto accaduto sui social dopo l’ammissione da parte di un’Influencer australiana che in un post su Instagram ha ammesso di aver fatto spesso l’amore con suo marito quando nella stessa camera si trovata il figlio di cinque mesi. Ne è nata una feroce polemica al termine della quale Sally Mustang, questo il nome della donna, ha dovuto addirittura rimuovere il post che aveva scritto per sollevare la questione legata a un atto così naturale ritenuto inaccettabile dalla società, ricevendo in risposta insulti e critiche, come riportato dal Mirror. Leggi su sportface

