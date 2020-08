Incendio Roma: il vento sposta il rogo dall’Aurelia, agenti intossicati (Di martedì 11 agosto 2020) A causa del vento il rogo divampato stamattina sull’Aurelia, all’altezza del km 12,500, si sta spostando nel territorio del XII municipio. Resta la chiusura su via Aurelia fino a cessata emergenza. In azione anche i canadair per le operazioni di spegnimento. Nel corso delle attività di chiusura e servizi di viabilità rimasti intossicati alcuni agenti della polizia locale, trasportati per precauzione nei vicini ospedali.L'articolo Incendio Roma: il vento sposta il rogo dall’Aurelia, agenti intossicati Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

