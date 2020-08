Immobile “Interrotto duetto Messi-CR7, mi legherò per sempre a Lazio” (Di martedì 11 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Pazzesco, io davanti a Ronaldo e Lewandowski, se rileggo l'albo d'oro al contrario quasi non ci credo: Messi Messi Suarez Ronaldo Ronaldo Messi Messi Ronaldo Messi. Ho spezzato un incantesimo, interrotto il duetto Leo-Cristiano. Per questo ho ringraziato la squadra, era il minimo che potessi fare”. Con 36 gol all'attivo, Ciro Immobile ha conquistato la ‘Scarpa d'Orò, confermandosi bomber di razza come pochi in circolazione nel calcio moderno. Con un'altra rete sarebbe entrato da solo nella storia del calcio italiano: “Nessun rimpianto – spiega il 30enne attaccante della Lazio in un'intervista esclusiva a ‘Il Corriere dello Sport' – Ho fatto quello che andava fatto. Se non mi fossi comportato ... Leggi su iltempo

