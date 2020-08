Huesca, due positivi al covid-19. Il comunicato (Di martedì 11 agosto 2020) L’Huesca, club neopromosso in Liga, attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale ha comunicato che dopo i test effettuati sono stati rilevati due positivi ai test di coronavirus. Il club – come si legge – ha attivato il protocollo sanitario stabilito da LaLiga mettendo in quarantena i due positivi. COMUNICADO OFICIAL Relativo a las pruebas realizadas en la mañana de ayer a la plantilla, cuerpo técnico y trabajadores de la SD Huesca, previas al inicio de la pretemporada del equipo. https://t.co/Uar6V8FzVl — SD Huesca (¡CAMPEONES!) (@SDHuesca) August 11, 2020 Foto: twitter Huesca L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

