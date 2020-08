Fall Guys piace proprio a tutti, anche al bomber Sergio Aguero (Di martedì 11 agosto 2020) L'attaccante del Manchester City Sergio Aguero non ha resistito a Fall Guys e nella sua ultima diretta su Twitch mostra l'intero spettro di emozioni che può donare questo stravagante gioco.Il gioco pubblicato da Devolver Digital e sviluppato da Mediatonic, ha affascinato milioni di giocatori dal suo lancio il 4 agosto. La community dei giocatori si è innamorata dei colori vivaci delle arene e del gameplay adorabilmente goffo che contribuisce al fascino generale. Uno di questi giocatori è proprio il calciatore del Manchester City, Aguero . E proprio come tutti i giocatori che si lanciano nel titolo per la prima volta, la sua reazione è stata in parte terribile e in parte divertente.I primi ... Leggi su eurogamer

