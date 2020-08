Europa League, l'Inter fa fuori il Leverkusen e vola in semifinale (Di martedì 11 agosto 2020) ROMA - L' Inter di Conte batte 2-1 il Bayer Leverkusen nei quarti di finale dell' Europa League e torna in semifinale di una coppa europea dopo 10 anni. Nell'altro quarto di finale disputato in serata,... Leggi su corrieredellosport

ChelseaFC : ?? Premier League ?? FA Cup ?? Europa League @_Pedro17_ ?? - InvictosSomos : ¡¡MANCHESTER UNITED A SEMIS DE LA UEFA EUROPA LEAGUE!! - Inter : ??? | MATCH REPORT In attesa di conoscere il nostro avversario... siamo in semifinale di #UEL! ?? Il racconto di… - SportzTime_IN : Europa League: Bruno Fernandes lifts Manchester United into semifinals.. - RRomyRossi : #InterLeverkusen 2-1: Barella - Lukaku , Conte in semifinale di Europa League -