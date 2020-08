Emilia-Romagna to test people returning from Greece, Spain (Di martedì 11 agosto 2020) ROME, 11 AGO - Emilia-Romagna Governor Stefano Bonaccini is set to sign an ordinance making it obligatory for holidaymakers returning from Greece, Spain and Malta to have a coronavirus swab as of Wednesday, sources said. As a result, people returning from vacations in these three countries ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

sbonaccini : #Apicoltura. @RegioneER investe 555 mila euro per miglioramento QUALITA' MIELE e ALVEARI. Bando fino al 19/11.… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Emilia-Romagna tampone per chi rientra da Grecia, Spagna e Malta #coronavirus… - RegioneER : #Coronavirus. Tampone obbligatorio per chi rientra da #Grecia, #Spagna e #Malta: domani ordinanza del presidente… - ReggioPress : Coronavirus, in Emilia-Romagna obbligo tampone per rientri da Spagna, Grecia e Malta - ReggioPress : Covid: in Emilia Romagna 19 contagi, 7 dall'estero -