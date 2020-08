Coronavirus: Australia, Territorio Nord non riapre i confini (Di martedì 11 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 11 AGO - Il Territorio del Nord Australiano manterrà chiusi i propri confini agli Stati affetti dal cornaviurs per almeno altri 18 mesi: lo hanno reso noto funzionari locali, secondo ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Australia Coronavirus: Australia, Territorio Nord non riapre i confini ANSA Nuova Europa Coronavirus oggi | in Nuova Zelanda casi al minimo da oltre 3 mesi

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - Il Territorio del Nord australiano manterrà chiusi i propri confini agli Stati affetti dal cornaviurs per almeno altri 18 mesi: lo hanno reso noto funzionari locali, secondo qu ...

