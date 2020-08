Chi è Nikolai Danielsen? Età, carriera e curiosità del fidanzato di Emma Marrone (Di martedì 11 agosto 2020) Ecco chi è Nikolai Danielsen, curiosità e carriera del fidanzato di Emma Marrone, Chi li ha paparazzati in atteggiamenti affettuosi Nikolai Danielsen è il presunto fidanzato di Emma Marrone, ha 28 anni ed è originario della Norvegia. In passato era un pugile, da qualche anno è però approdato del mondo della moda, oggi è un modello professionista. Negli anni ha sfilato per importanti e famosi marchi, tra questi Dolce & Gabbana, Todd Snyder e Mert & Marcus e altri ancora. Nikolai Danielsen è molto amato e seguito sui social, dove posta spesso scatti della sua vita quotidiana e foto di vari ... Leggi su nonsolo.tv

