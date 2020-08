Bonus Inps, Garante Privacy “Niente ostacoli a pubblicazione dei nomi” (Di martedì 11 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – In relazione alla vicenda del Bonus Covid chiesto da alcuni deputati, il Garante per la protezione dei dati personali precisa in una nota che “sulla base della normativa vigente, la Privacy non è d'ostacolo alla pubblicità dei dati relativi ai beneficiari del contributo laddove, come in questo caso, da ciò non possa evincersi, in particolare, una condizione di disagio economico-sociale dell'interessato (art. 26, comma 4, d.lgs. 33 del 2013). Ciò vale, a maggior ragione, rispetto a coloro per i quali, a causa della funzione pubblica svolta, le aspettative di riservatezza si affievoliscono, anche per effetto dei più incisivi obblighi di pubblicità della condizione patrimoniale cui sono soggetti (cfr., ad es., artt. 9 L. 441/1982 e 5 d.l. 149/2013, convertito, con ... Leggi su iltempo

