“Better Call Saul”, il ritorno di Walter White: Bryan Cranston accetta (Di martedì 11 agosto 2020) Il nuovo capitolo di “Better Call Saul” dovrebbe uscire prossimamente. Possibile la presenza di Bryan Cranston, l’attore e regista statunitense potrebbe tornare a indossare i panni di Walter White. Ti conviene chiamare Cranston. Potremmo riassumere così i rumors che si stanno alternando in questo periodo in merito all’ultimo e attesissimo capitolo della serie tv – … L'articolo “Better Call Saul”, il ritorno di Walter White: Bryan Cranston accetta è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

FrankCarlucci2 : @BiffiLuca @enricoI00 mi sa che dopo passo direttamente a 'Better Call Saul' - aida7112 : @tottimitico Ma vale la pena spararsi Better Call Saul? - its_doug : Marquei como visto Better Call Saul - 4x10 - Winner - its_doug : Marquei como visto Better Call Saul - 4x8 - Coushatta - reeverbero : Ho iniziato Better Call Saul pensando 'Finalmente guardo qualcosa di concluso e non devo aspettare anni tra una sta… -

