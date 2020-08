Virus a Roma, contagi triplicati: «Allerta per i rientri da Croazia e Spagna» (Di lunedì 10 agosto 2020) In sole 24 ore triplicati a Roma (31) e raddoppiati nel Lazio (38) il numero dei contagi da Covid. Nell'ultimo bollettino diffuso ieri dalla Regione ci sono numero che sono un campanello... Leggi su ilmessaggero

Corriere : Due bagnini e una ragazza positiva: chiusi tre lidi a Sabaudia in attesa di altri tamponi - negromanten1 : @RicciardiGiova3 @Corriere Gennaro Sullivan di Roma rise del Covid, dopo 3 giorni si ammalò, dopo si convinse che i… - AlePizzuti : RT @ilmessaggeroit: Virus a Roma, contagi triplicati: «Allerta per i rientri da Croazia e Spagna» - Ettore572 : Virus a Roma, contagi triplicati: «Allerta per i rientri da Croazia e Spagna» - ptvonline2001 : RT @ilmessaggeroit: Virus a Roma, contagi triplicati: «Allerta per i rientri da Croazia e Spagna» -

Ultime Notizie dalla rete : Virus Roma Virus a Roma, contagi triplicati: «Allerta per i rientri da Croazia e Spagna» Il Messaggero Coronavirus: Australia, record di morti in Victoria in 24h

ROMA, 10 AGO - Lo Stato australiano di Victoria ha registrato altri 19 morti provocati dal coronavirus nelle ultime 24 ore, il livello giornaliero più alto dall'inizio della pandemia. Lo ha reso noto ...

Bucchi ringrazia Toti e guarda avanti

Piero Bucchi, il coach della Virtus Roma, ha fatto il punto della situazione con ‘Repubblica’. “Va detto grazie ancora una volta all’ingegner Claudio Toti per lo sforzo fatto con l’iscrizione della sq ...

ROMA, 10 AGO - Lo Stato australiano di Victoria ha registrato altri 19 morti provocati dal coronavirus nelle ultime 24 ore, il livello giornaliero più alto dall'inizio della pandemia. Lo ha reso noto ...Piero Bucchi, il coach della Virtus Roma, ha fatto il punto della situazione con ‘Repubblica’. “Va detto grazie ancora una volta all’ingegner Claudio Toti per lo sforzo fatto con l’iscrizione della sq ...