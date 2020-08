Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2020 ore 19:15 (Di lunedì 10 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 10 AGOSTO 2020 ORE 18.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio, IN REDAZONE GINA PANDOLFO SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA PONTINA, RISOLTO L’INCIDENTE PERMANGONO RALLENTAMENTI TRA CASTEL DI DECIMA E IL RACCORDO, IN DIREZIONE Roma CI SPOSTIAMO SULLA DDIRAMAZIONE Roma SUD, ANCHE QUI RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, ANCORA RALLENTAMENTI TRA LA BARRIERA DI Roma SUD E MONTEPORZIO CATONE, VERSO NAPOLI INCIDENTE RISOLTO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, LA CIRCOLazioNE STA ALL’ALTEZZA DI FIORENTINI SEMPRE SUL TRATTO URBANO IN DIREZIONE DEL RACCORD UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA, IN USCITA TORNIAMO SUL RACCORDO ... Leggi su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2020 ore 19:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2020 ore 18:45: VIABILITÀ DEL 10 AGOSTO 2020 ORE 18… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2020 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2020 ore 18:15: VIABILITÀ DEL 10 AGOSTO 2020 ORE 17… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-08-2020 ore 18:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Traffico Roma del 06-08-2020 ore 18 | 30 Zazoom Blog