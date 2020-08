Vandali e degrado in stazione a Caronno: “Adesso basta, siate civili!” (Di lunedì 10 agosto 2020) Molto spesso il biglietto da visita di una città è la stazione ferroviaria. Certo Caronno Pertusella non è una meta turistica, ma qualora lo fosse sconsigliamo di recarsi in stazione il lunedì mattina poiché lo spettacolo che si presenta è davvero vergognoso: panchine divelte, spazzatura lasciata a terra, oggetti abbandonati e odori molesti. Ecco ciò che resta dopo … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Vandali e degrado in stazione a Caronno: “Adesso basta, siate civili!” proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Vandali e degrado in stazione a Caronno: “Adesso basta, siate civili!” - -

Ultime Notizie dalla rete : Vandali degrado Vandali e degrado in stazione a Caronno: “Adesso basta, siate civili!” Il Notiziario Vandali e degrado in stazione a Caronno: “Adesso basta, siate civili!”

Molto spesso il biglietto da visita di una città è la stazione ferroviaria. Certo Caronno Pertusella non è una meta turistica, ma qualora lo fosse sconsigliamo di recarsi in stazione il lunedì mattina ...

Giochi per i bambini distrutti dai vandali: i residenti chiedono più sicurezza

Giochi distrutti, danneggiati, resi inutilizzabili. Un'area gioco che rappresentava un punto di aggregazione e ritrovo per tante famiglie e i loro bambini. È la zona che si trova in piazza Giovanni Pa ...

Molto spesso il biglietto da visita di una città è la stazione ferroviaria. Certo Caronno Pertusella non è una meta turistica, ma qualora lo fosse sconsigliamo di recarsi in stazione il lunedì mattina ...Giochi distrutti, danneggiati, resi inutilizzabili. Un'area gioco che rappresentava un punto di aggregazione e ritrovo per tante famiglie e i loro bambini. È la zona che si trova in piazza Giovanni Pa ...