Van Persie: «Inter tra le favorite e de Vrij mi ha detto…» – VIDEO (Di lunedì 10 agosto 2020) Robin Van Persie ha detto la sua sulla final eight di Europa League svelando anche un aneddoto con il connazionale De Vrij Robin Van Persie ha detto la sua sulla final eight di Europa League svelando anche un aneddoto con il connazionale De Vrij. Le sue parole. «L’Inter è Conte, a volte parlo con il mio ex collega De Vrij che gioca là come centrale. La loro roccia, mi aveva detto che non aveva mai fatto un pre ritiro così duro. L’Inter è tra le grandi favorite, ha Lukaku che ha fatto oltre 20 gol». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

MatteoDentini : RT @fcin1908it: Van Persie: 'L'Inter è Conte. De Vrij mi ha detto che non aveva mai fatto un ritiro così duro' - - fcin1908it : Van Persie: 'L'Inter è Conte. De Vrij mi ha detto che non aveva mai fatto un ritiro così duro' -… - passione_inter : VIDEO - Van Persie e il lavoro di Conte: 'De Vrij mi ha detto che...' - - Mediagol : #VIDEO #Inter-Bayer Leverkusen, la sentenza di Van Persie: “Nerazzurri favoriti per la vittoria finale” - Mediagol : #Video #Inter-Bayer Leverkusen, la sentenza di Van Persie: 'Nerazzurri favoriti per la vittoria finale'… -