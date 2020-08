Temptation Island: Maria De Filippi aiuta Alessia Marcuzzi (Di lunedì 10 agosto 2020) In un’intervista a Gente, Maria De Filippi, ha raccontato di aver dato qualche consiglio ad Alessia Marcuzzi, pronta per la sua conduzione di Temptation Island dopo la prima gestione targata Simona Ventura… Maria De Filippi non si è tirata indietro, nemmeno nel raccontarlo. In un’intervista a Gente ha confidato di aver dato qualche consiglio ad Alessia Marcuzzi, sia sullo stile di conduzione che sull’abbigliamento. Consigli che Maria spera che Alessia possaArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

StraNotizie : Una coppia di Temptation Island potrebbe partecipare al Grande Fratello Vip come unico concorrente - oikawaboke : RT @yutaismymoon: vi prego perché sembra una puntata di temptation island - HachiSakura90 : RT @lesei_dimattina: ma in effetti che schifo lavorare a Forum e che schifo lavorare nel mondo della moda, meglio campare con i teatrini a… - lukefthaz : Mi è appena passato Andrea di temptation island davanti - Sergio_Acampa : @Aelois_ Lui, Fante e Salinger a formare adolescenti in tempi poveri di riferimenti possono ancora dire la loro. C… -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island Temptation Island, incendio doloso nell'hotel che ospita coppie e produzione del reality la Repubblica Pietro Delle Piane ha deciso di rompere il silenzio e di parlare del suo rapporto con Antonella Elia. Ma che cosa ha detto?

Nonostante sia comunque passato un po’ di tempo, quanto successo a ‘Temptation Island‘ fa ancora discutere e chiacchierare. Tra le coppie maggiormente protagoniste c’è stata senza alcun dubbio quella ...

“Antonella Elia opinionista al GFVip”, sarà lei ad affiancare Pupo in studio

L'esperienza di Temptation Island Vip pare aver fatto da rampa di lancio per la candidatura di Antonella Elia a opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Il volto televisivo che ha ...

Nonostante sia comunque passato un po’ di tempo, quanto successo a ‘Temptation Island‘ fa ancora discutere e chiacchierare. Tra le coppie maggiormente protagoniste c’è stata senza alcun dubbio quella ...L'esperienza di Temptation Island Vip pare aver fatto da rampa di lancio per la candidatura di Antonella Elia a opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Il volto televisivo che ha ...