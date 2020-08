“Summer Concert”, tutto pronto per il secondo appuntamento (Di lunedì 10 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – La musica etnica del Bosforo e le eleganti note del piano saranno le protagoniste dei prossimi due appuntamenti della rassegna SUMMER CONCERT, Itinerari musicali in Terra di Lavoro, musica classica d’autore in luoghi sacri e musei. Giovedì 13 agosto al Palazzo Mazziotti di Caiazzo (CE) alle ore 20.00 e 21,30, per la sezione Etno&Colto, è in programma il concerto Bosphorus Project con la liutista e cantante di origini turche Sezen Gümüstekin (oud e voce) e con Emanuele Le Pera alle percussioni orientali. Il duo eseguirà brani di autori turchi e canzoni tradizionali della regione del Bosforo, trasportando il pubblico in un viaggio nella musica colta e popolare delle antiche corti ottomane e delle strade di Istanbul, interpretata dalle vibranti corde dell’Oud, il tradizionale liuto turco, e dai ... Leggi su anteprima24

